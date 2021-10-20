Джейд Перселл – дайверка. Вона плавала зі своєю подругою та песиком біля рифу Нінгало в Австралії, коли сталася несподівана зустріч.
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Пощастило побачити
На відео, що зняла дайверка, видно, як акула підпливає до човна. 8-річний лабрадор-ретривер Сейлор у цей час був на борту.
Сейлор ніколи раніше не зустрічав китову акулу, – розповідає власниця собаки.
Пес зацікавився тим, що відбувається у воді. Він обійшов мотор та схилився донизу, щоб краще розгледіти акулу.
Акула кілька разів показувала голову із води. В один із разів Сейлор торкнувся її носа язиком. На щастя, цей невинний поцілунок не розлютив хижака й акула заховалася у воду.
Я казала собаці не чіпати акулу, але він мене не слухав, – ділиться Джейд.
Перший пес, який поцілував акулу
Дівчина щаслива, що Сейлор тільки поцілував акулу, але не стрибнув за нею.
Сейлор, напевно, єдиний собака у світі, який поцілував китову акулу, – не приховує емоції власника песика.
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Зустріч собаки та акули: дивіться відео
Китова акуланайбільший вид акул, а також найбільший вид сучасних риб. Мають довжину 16 – 20 метрів і вагу до 34 тонн. Попри великі розміри, китова акула для людини абсолютно безпечна, оскільки харчується виключно планктоном та іншими дрібними організмами,
Джерело: Вікіпедія