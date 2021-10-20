Джейд Перселл – дайвер. Она плавала со своей подругой и песиком возле рифа Нингалу в Австралии, когда произошла неожиданная встреча.

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Посчастливилось увидеть

На видео, которое сняла дайвер, видно, как акула подплывает к лодке. 8-летний лабрадор-ретривер Сейлор в это время был на борту.

Сейлор никогда раньше не встречал китовую акулу, – рассказывает владелица собаки.

Пес заинтересовался тем, что происходит в воде. Он обошел мотор и склонился вниз, чтобы лучше разглядеть акулу.

Акула несколько раз показывала голову из воды. В это время Сейлор коснулся ее носа языком. К счастью, этот невинный поцелуй не разозлил хищника и акула спряталась в воду.

Я говорила собаке не трогать акулу, но он меня не слушал, – делится Джейд.

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Первый пес, поцеловший акулу

Девушка счастлива, что Сейлор только поцеловал акулу, но не прыгнул за ней.

Сейлор, наверное, единственная собака в мире, которая поцеловала китовую акулу, – не скрывает эмоции владельца песика.

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Встреча собаки и акулы: смотрите видео