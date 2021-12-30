Кто не спит, тот греется на солнышке: в Чернобыле показали яркие зимние фото животных
Источник:фейсбук Чернобыльского заповедника
В Чернобыльском заповеднике поделились фотографиями, на которых местная фауна ловит лучи зимнего солнца. В фотоловушки попали лиса и косуля.
В заповеднике рассказывают, что звери инстинктивно подстраиваются под ритм солнца. Восход и закат светила являются для них ориентирами, когда нужно просыпаться и засыпать.
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В фотоловушку попала косуля / Фото с фейсбука Чернобыльского заповедника
Знатоки животных говорят, что звери на уровне инстинктов знают, что зимнее солнцестояние уже состоялось и природа "поворачивает" на весну.
Они чувствуют, что самая длинная ночь уже прошла, и все ближе время возрождения, обновления и буйства жизни,
– рассказывают в заповеднике.
Впрочем, и людям, и животным расслабляться еще рано – пока царит зима, впереди еще подстерегают морозы, снега и вьюги.На досуге или на отдыхе можно больше познавать мир животных. Да и о своих домашних любимцах не стоит забывать. С кормом Purina® это легко, ведь вся продукция этого бренда создана с добавлением полезных веществ, которые так нужны животным.
Впечатляющая фотография лисы / Фото с фейсбука Чернобыльского заповедника
Солнце над Чернобыльским заповедником / Фото с фейсбука Чернобыльского заповедника
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