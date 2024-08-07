Крупнейший аэропорт Германии частично обесточил мышь

Примерно в 22:45 по местному времени в понедельник произошла авария, что привела к значительному отключению электроэнергии в Терминале 1 аэропорта. Отключение в первую очередь повлияло на зону А и частично на зону В, которая преимущественно используется авиакомпанией Lufthansa.

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Несколько часов один из терминалов сидел на аварийном питании, пока неисправность не ликвидировали. Также этот терминал частично затянуло дымом после отключения электроэнергии.

Аварийное электроснабжение было включено оперативно, что обеспечило безопасность пассажиров. Нормальное электроснабжение было восстановлено около 3:30 утра,

– подтвердил представитель аэропорта.

Однако, инцидент вызвал незначительные сбои в расписании рейсов авиакомпаний Discover Airlines и Lufthansa, что объясняется неисправностью системы сортировки багажа.

Как сообщили в аэропорту, причиной аварии стал грызун вида серый волчок (дальний родственник мышей). Животное нашли мертвым возле погрызенного кабеля.