Найбільший аеропорт Німеччини частково знеструмило мишеня

Приблизно о 22:45 за місцевим часом у понеділок сталася аварія, що призвела до значного відключення електроенергії в Терміналі 1 аеропорту. Відключення в першу чергу вплинуло на зону А і частково на зону В, яка переважно використовується авіакомпанією Lufthansa.

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Кілька годин один з терміналів сидів на аварійному живленні, доки несправність не ліквідували. Також цей термінал частково затягнуло димом після відключення електроенергії.

Аварійне електропостачання було ввімкнено оперативно, що забезпечило безпеку пасажирів. Нормальне електропостачання було відновлено близько 3:30 ранку,

– підтвердив представник аеропорту.

Однак, інцидент спричинив незначні збої в розкладі рейсів авіакомпаній Discover Airlines та Lufthansa, що пояснюється несправністю системи сортування багажу.

Як повідомили в аеропорту, причиною аварії став гризун виду сірий вовчок (далекий родич мишей). Тварину знайшли мертвою біля погризеного кабелю.