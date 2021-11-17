Самой маленькой служебной породой собак является цвергшнауцер. Эти забавные бородатые псы являются отличными "работниками" и верно служат украинским пограничникам.

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Собака породы цвергшнауцер / Фото КУЦ

Цвергшнауцер Принц будет искать оружие и наркотики

Пограничник Николай Смоквина избрал себе в помощники именно цвергшнауцера. Сейчас пес по кличке Принц проходит курс по поиску оружия и взрывчатых веществ

Несмотря на миниатюрный размер, эти собаки очень отважные и бесстрашные, а еще замечательные компаньоны и верные друзья. В работе они ничем не уступают другим собакам. Я выбрал именно эту породу за их отличные рабочие качества и немного забавный вид,

– рассказывает кинолог.





Песик Принц со своим кинологом / Фото КУЦ



Принц учится искать оружие и наркотики / Фото КУЦ

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия обязательно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina®.



Эти собаки – очень умные / Фото КУЦ

Что известно о породе цвергшнауцер

Эти собаки родом из Германии. "Шнауцер" означает "усатая морда", а "цверг" – миниатюрный.

Кроме цвергшнауцеров, существуют также миттельшнауцеры – собаки среднего размера и ризеншнауцеры – собаки большого размера.

Эти собаки имеют рост 30 – 35 сантиметров и вес 4 – 8 килограммов.

Существует 3 окраса цвергшнауцеров: "перец с солью", черный, черный с серебром. Бывают белые цвергшнауцеры, но в США эту окраску не признали официально.

Цвергшнауцеры – умные, послушные собаки, которые отлично подойдут как для семьи с детьми, так и для серьезной службы.



Цвергшнауцер цвета "черный с серебром" / Фото Wikipedia

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Текст сообщения Кинологического учебного центра:

Самые маленькие охранники государственных рубежей

Друзья, а вы знали, что самой маленькой породой служебных собак является цвергшнауцер? Глядя на этого смешного бородача, никто бы не подумал, что эти собачки отличные служащие.

И именно такого напарника для службы избрал себе пограничник Николай Смоквина. Им стал цвергшнауцер с благородной кличкой Принц.

"Несмотря на миниатюрный размер, эти собаки чрезвычайно отважные и бесстрашные, а еще отличные компаньоны и верные друзья. В работе они ничем не уступают другим собакам. Я выбрал именно эту породу за их отличные рабочие качества и немного забавный вид", – поделился кинолог.

В Кинологический учебный центр эта пара прибыла из Одесского пограничного отряда. Вместе они проходят курс поиска оружия и взрывчатых веществ. Такая забавная и милая собачка будет заниматься чрезвычайно ответственной работой – будет искать оружие и взрывчатку.

Родиной этой породы является Германия. "Шнауцер" в переводе означает "усатая морда", а "цверг" означает "миниатюрный".