Самой маленькой служебной породой собак является цвергшнауцер. Эти забавные бородатые псы являются отличными "работниками" и верно служат украинским пограничникам.
Читайте также Заботиться о планете, людях и животных: важные продуктовые обязательства компании Purina®
Собака породы цвергшнауцер / Фото КУЦ
Цвергшнауцер Принц будет искать оружие и наркотики
Пограничник Николай Смоквина избрал себе в помощники именно цвергшнауцера. Сейчас пес по кличке Принц проходит курс по поиску оружия и взрывчатых веществ
Несмотря на миниатюрный размер, эти собаки очень отважные и бесстрашные, а еще замечательные компаньоны и верные друзья. В работе они ничем не уступают другим собакам. Я выбрал именно эту породу за их отличные рабочие качества и немного забавный вид,
– рассказывает кинолог.
Песик Принц со своим кинологом / Фото КУЦ
Принц учится искать оружие и наркотики / Фото КУЦ
Эти собаки – очень умные / Фото КУЦ
Что известно о породе цвергшнауцер
- Эти собаки родом из Германии. "Шнауцер" означает "усатая морда", а "цверг" – миниатюрный.
- Кроме цвергшнауцеров, существуют также миттельшнауцеры – собаки среднего размера и ризеншнауцеры – собаки большого размера.
- Эти собаки имеют рост 30 – 35 сантиметров и вес 4 – 8 килограммов.
- Существует 3 окраса цвергшнауцеров: "перец с солью", черный, черный с серебром. Бывают белые цвергшнауцеры, но в США эту окраску не признали официально.
- Цвергшнауцеры – умные, послушные собаки, которые отлично подойдут как для семьи с детьми, так и для серьезной службы.
Цвергшнауцер цвета "черный с серебром" / Фото Wikipedia
Любопытно Женщина подобрала на улице пса: она едва смогла поместить его в машину
Текст сообщения Кинологического учебного центра: