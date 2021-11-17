Найменшою службовою породою собак є цвергшнауцер. Ці кумедні бородані є чудовими "працівниками" та вірно служать українським прикордонникам.
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Собака породи цвергшнауцер / Фото КНЦ
Цвергшнауцер Принц шукатиме зброю та наркотики
Прикордонник Микола Смоквіна обрав собі в помічники саме цвергшнауцера. Зараз песик на прізвисько Принц проходить курс з пошуку зброї та вибухових речовин
Попри мініатюрний розмір, ці собаки надзвичайно відважні і безстрашні, а ще чудові компаньйони та вірні друзі. В роботі вони нічим не поступаються іншим собакам. Я обрав саме цю породу за їх відмінні робочі якості та трішки кумедний вигляд,
– розповідає кінолог.
Песик Принц зі своїм кінологом / Фото КНЦ
Принц вчиться шукати зброю та наркотики / Фото КНЦ
Ці собаки – дуже розумні / Фото КНЦ
Що відомо про породу цвергшнауцер
- Ці собаки родом з Німеччини. "Шнауцер" означає "вусата морда", а "цверг" – мініатюрний.
- Окрім цвергшнауцерів, існують також мітельшнауцери – собаки середнього розміру та різеншнауцери – собаки великого розміру.
- Ці собаки мають зріст 30 – 35 сантиметрів та вагу 4 – 8 кілограмів.
- Існує 3 забарвлення цвергшнауцерів: "перець з сіллю", чорний, чорний зі сріблом. Бувають білі цвергшнауцери, але в США це забарвлення не визнали офіційно.
- Цвергшнауцери – розумні, слухняні собаки, що чудово підійдуть як для родини з дітьми, так і для серйозної служби.
Цвергшнауцер кольору "чорний зі сріблом" / Фото Wikipedia
Цікаво Жінка підібрала на вулиці пса: вона ледь змогла помістити його в машину
Текст повідомлення Кінологічного навчального центру: