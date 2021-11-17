Найменшою службовою породою собак є цвергшнауцер. Ці кумедні бородані є чудовими "працівниками" та вірно служать українським прикордонникам.

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Собака породи цвергшнауцер / Фото КНЦ

Цвергшнауцер Принц шукатиме зброю та наркотики

Прикордонник Микола Смоквіна обрав собі в помічники саме цвергшнауцера. Зараз песик на прізвисько Принц проходить курс з пошуку зброї та вибухових речовин

Попри мініатюрний розмір, ці собаки надзвичайно відважні і безстрашні, а ще чудові компаньйони та вірні друзі. В роботі вони нічим не поступаються іншим собакам. Я обрав саме цю породу за їх відмінні робочі якості та трішки кумедний вигляд,

– розповідає кінолог.





Песик Принц зі своїм кінологом / Фото КНЦ



Принц вчиться шукати зброю та наркотики / Фото КНЦ

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.



Ці собаки – дуже розумні / Фото КНЦ

Що відомо про породу цвергшнауцер

Ці собаки родом з Німеччини. "Шнауцер" означає "вусата морда", а "цверг" – мініатюрний.

Окрім цвергшнауцерів, існують також мітельшнауцери – собаки середнього розміру та різеншнауцери – собаки великого розміру.

Ці собаки мають зріст 30 – 35 сантиметрів та вагу 4 – 8 кілограмів.

Існує 3 забарвлення цвергшнауцерів: "перець з сіллю", чорний, чорний зі сріблом. Бувають білі цвергшнауцери, але в США це забарвлення не визнали офіційно.

Цвергшнауцери – розумні, слухняні собаки, що чудово підійдуть як для родини з дітьми, так і для серйозної служби.



Цвергшнауцер кольору "чорний зі сріблом" / Фото Wikipedia

Цікаво Жінка підібрала на вулиці пса: вона ледь змогла помістити його в машину

Текст повідомлення Кінологічного навчального центру:

Найменші охоронці державних рубежів

Друзі, а ви знали, що найменшою породою службових собак є цвергшнауцер? Дивлячись на цього кумедного бороданя, ніхто б не подумав, що ці собачки чудові службовці.

І саме такого напарника для служби обрав собі прикордонник Микола Смоквіна. Ним став цвергшнауцер з благородною кличкою Принц.

"Не дивлячись на мініатюрний розмір, ці собаки надзвичайно відважні і безстрашні, а ще чудові компаньйони та вірні друзі. В роботі вони нічим не поступаються іншим собакам. Я обрав саме цю породу за їх відмінні робочі якості та трішки кумедний вигляд", – поділився кінолог.

До Кінологічного навчального центру ця пара прибула з Одеського прикордонного загону. Разом вони проходять курс з пошуку зброї та вибухових речовин. Тож такий кумедний та милий песик займатиметься надзвичайно відповідальною роботою – шукатиме зброю та вибухівку.

Батьківщиною цієї породи є Німеччина. "Шнауцер" в перекладі означає "вусата морда", а "цверг" означає "мініатюрний".