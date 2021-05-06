Этот замечательный малыш живет в Уиндсоре, Канада. С детства владелец приучил его кататься на скейтборде.

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Кроме хобби, кролик Куки имеет важную социальную миссию. Он работает волонтером в местных детских больницах. Куки демонстрирует свое умение и дарит детям улыбки.



Куки прекрасно чувствует себя на скейтборде / Скриншот / WUSA9

Рон Гудель рассказывает, что животное стало настоящим членом семьи. Он не имеет клетки и ест за семейным столом. А еще Куки любит кататься на велосипедах, санях и бывать на пикниках.

Владелец малыша Рон Гудель – фокусник и менталист. Он привлекает Куки к своим шоу.

Не так много вещей важнее здоровья и счастья ваших любимцев. Для того чтобы быть здоровыми и энергичными, им нужна действительно качественная еда. Purina® создана специально для того, чтобы удовлетворить все потребности животных.

Кролик также участвует в различных благотворительных акциях. Он любит публику, а публика любит его.

Дети и взрослые собираются вместе, чтобы погладить его и сфотографироваться с ним, – рассказывает Гудель.



Этот ловкий скейтбордист ездит с детства / Скриншот / WUSA9

Кролик с детства знаком с шоу-бизнесом и привык к большой сцене и множеству людей вокруг.

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