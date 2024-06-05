Болотная черепаха встречается в немногочисленных пресных, или полупресных водоемах НПП "Тузловские лиманы". Ученый Иван Русев зафиксировали и обнародовали соответствующие фотографии.

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Краснокнижные болотные черепахи в "Тузловских лиманах"

По словам доктора биологических наук, сотрудника парка Ивана Русева, это редкий, занесенный в Красную книгу МСОП (Международный союз охраны природы) вид рептилий.

Эта уникальная черепаха – аборигенный вид, очень важный и необходимый элемент водно-болотных экосистем в национальном природном парке "Тузловские лиманы",

– рассказывает ученый.



Болотный абориген / Фото Ивана Русева

Маленькие ракушки обычно вылупляются с августа по октябрь и зиму проводят под землей, в кучах органики, или под песком. А этой весной, еще в начале мая, во время войны, на Тузловской Амазонии начался выход черепашек из зимовки.

По словам Русева, из земли черепашки появляются обычно, когда температура воздуха достигает до 20 градусов тепла. Первую зиму молодые черепахи проводят в земле, питаясь за счет желточного мешка, расположенного на брюшных щитках пластрона.



В Нацпарке "Тузловские лиманы" обитают краснокнижные болотные черепахи / Фото Ивана Русева

Болотная черепаха в пределах нацпарка встречается в немногочисленных пресных, или полупресных водоемах НПП "Тузловские лиманы" – низовьях малых рек Хаджидер, Алкалия, в зоне Джантшейского лимана и Малого Сасыка.

Как правило, эти редкие рептилии держатся вблизи водоемов, но могут удаляться во время размножения иногда на значительное расстояние.

К слову, у болотной черепахи существует температурное определение пола потомства: при температуре инкубации яиц выше +30°C из них появляются только самки, а при температуре ниже +27°C – только самцы. При промежуточных значениях температур, могут появляться детеныши обоих полов.



Болотная черепаха / Фото Иван Русев

Черепахи хорошо плавают и ныряют, долго могут оставаться под водой. В обычных условиях черепахи, плавающие и кормящиеся в водоеме, всплывают на поверхность через каждые 15 – 20 минут.

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