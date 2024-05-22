Птицы отклоняются на расстояние до 250 километров, что может негативно повлиять на их размножение. Такие выводы сделала группа британских ученых в исследовании, опубликованном в научном журнале Current Biology.

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Орлы меняют свои миграционные пути, чтобы обойти боевые действия

Ученые с помощью данных GPS проанализировали пути 19 подорликов больших, которые летели через Украину на юг Беларуси в марте и апреле 2022 года. Полученные маршруты сравнили с зафиксированными ранее – в 2018 – 2021 годах.

Ученые обнаружили, что после начала полномасштабной войны птицы добавили в среднем 85 дополнительных километров. Один орел отклонился от маршрута аж на 250 километров. Из-за такой тенденции выросло время путешествия – в среднем на 55 часов. К тому же скорость полета самцов оказалась ниже, чем до начала войны.

Также ранее 90% орлов делали остановки в Украине, однако в 2022 году таких насчитали лишь 32%. Из-за этого птицам, вероятно, понадобилось больше энергии, чтобы добраться до мест гнездования.

Это похоже на то, если бы вы бежали марафон, но не имели перерывов на воду. А в конце кто-то просит вас пробежать еще семь или восемь миль,

– объяснил соавтор исследования Чарли Рассел.

По словам ученых, наибольшие отклонения от прямого маршрута происходили там, где была выше активность боевых действий. Однако, не все птицы действовали одинаково.



Из-за войны в Украине орлы меняют свои миграционные пути / Фото Unsplash

Так, орел по кличке Боровец несмотря на интенсивные боевые действия продолжал лететь через Киев. Но орел Дениса изменил свой маршрут и пролетел в пределах километра от взрывов и боев в окрестностях столицы.

Отклонение от привычных маршрутов может задержать размножение, ведь теперь орлы, вероятно, нуждаются в большем времени на восстановление. Также это может повлиять на шансы выживания их потомства, поскольку есть риск того, что добыча будет менее доступной, когда вылупятся птенцы.