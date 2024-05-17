Решение о закрытии приюта связано с высокими затратами и накоплением долгов за питание и лечение животных, которыми они занимаются. Об этом сообщил руководитель приюта Орест Залипский.

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"Дом спасенных животных" могут закрыть

Как сообщил Залипский, уже год приют находится в режиме выживания, ведь постоянных спонсоров нет, а тех денег, которые донатят люди, не хватает на функционирование центра спасения. Приют не в силах задерживать зарплату по 1 – 1,5 месяца и накапливать долги 200 – 300 тысяч за лечение и еду для животных.

Мы приняли очень сложное для нашей команды решение: мы полностью останавливаем прием всех животных и начинаем работать над ликвидацией наших центров. Если говорить прямым языком – мы закрываем "Дом спасенных животных",

– говорит руководитель приюта.

Сейчас в "Доме" проживает более 1 500 животных. Залипский рассказал, что будут искать для них хорошие условия. Из экзотики – говорят с немцами, поляками, чтобы передать в какие-то хорошие реабилитационные центры, потому что в Украине нет, где их девать на самом деле. Других будут пытаться здесь пристраивать. А оборудование передадут в центры, которые в этом нуждаются.

Отреагировала и местная власть

На закрытие приюта отреагировал первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.

С нашей стороны сделаем все, чтобы они продолжили свою работу. Только что говорил с Орестом. В понедельник встречаемся и определим направления, по которым будем помогать. Орест, спасибо за то, что делаете!

– подчеркнул он.

Он отметил, что Орест Залипский и команда делают годами важнейшую работу, чтобы спасать животных, поэтому следует их поддержать.