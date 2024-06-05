Болотяна черепаха зустрічається в нечисленних прісних, або напівпрісних водоймах НПП "Тузлівські лимани". Науковець Іван Русєв зафіксували та оприлюднили відповідні світлини.

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Червонокнижні болотяні черепахи в "Тузлівських лиманах"

За словами доктора біологічних наук, співробітника парку Івана Русєва, це рідкісний, занесений до Червоної книги МСОП (Міжнародний союз охорони природи) вид рептилій.

Ця унікальна черепаха – аборигенний вид, дуже важливий та необхідний елемент водно-болотних екосистем у національному природному парку "Тузлівські лимани",

– розповідає науковець.



Болотяний абориген / Фото Івана Русєва

Маленькі черепашки зазвичай вилуплюються з серпня по жовтень і зиму проводять під землею, в купах органіки, або під піском. А цієї весни, ще на початку травня, під час війни, на Тузлівській Амазонії розпочався вихід черепашок із зимівлі.

За словами Русєва, з землі черепашки з'являються зазвичай, коли температура повітря сягає до 20 градусів тепла. Першу зиму молоді черепахи проводять у землі, живлячись шляхом жовткового мішка, розташованого на черевних щитках пластрона.



У Нацпарку "Тузлівські лимани" мешкають червонокнижні болотяні черепахи / Фото Івана Русєва

Болотяна черепаха в межах нацпарку зустрічається в нечисленних прісних, або напівпрісних водоймах НПП "Тузлівські лимани" – пониззі малих річок Хаджидер, Алкалія, в зоні Джантшейського лиману та Малого Сасику.

Як правило, ці рідкісні рептилії тримаються поблизу водойм, але можуть віддалятися під час розмноження іноді на значну відстань.

До слова, у болотяної черепахи існує температурне визначення статі потомства: при температурі інкубації яєць вище +30°C з них з'являються тільки самки, а при температурі нижче +27°C – тільки самці. При проміжних значеннях температур, можуть з'являтися дитинчата обох статей.



Болотяна черепаха / Фото Іван Русєв

Черепахи добре плавають та пірнають, довго можуть залишатися під водою. У звичайних умовах черепахи, що плавають і годуються у водоймі, спливають на поверхню через кожні 15 – 20 хвилин.

Зауважимо, днями українські полярники станції "Академік Вернадський" розповіли, що під час одного з нещодавніх виходів в океан мали неймовірну зустріч. Зокрема, їхній човен оточили представники двох різних видів китоподібних. Мовиться про косаток і горбанів.