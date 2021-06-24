Круг – достаточно условная фигура. Можно нарисовать ромб, квадрат, овал или треугольник – и получим котика внутри.

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Кошка в кругу / Фото Reddit

Экспериментаторы использовали что угодно: ремни, гирлянды, скотч, шнуры, предметы одежды. И "ловили" своих любимцев в эти геометрические фигуры.

На популярном ресурсе Reddit даже возникла отдельная ветвь под названием CatCircles (Кошачьи круги – перевод с английского 24 канал). Здесь появляются фото не только котиков, но даже собак.



Котам становится интересно, что за предмет появился на полу / Фото Reddit

Для того чтобы кот был здоровым и счастливым, ему требуется сбалансированное питание. Именно таковы корма Purina®, вкус которых удовлетворит даже требовательного любимца. Выбрать их можно здесь .

Посмотрите фото котиков в кругах

Джон Брэдшоу, специалист по кошачьей психологии и автор книги "Кошачьи чувства", попытался объяснить эту закономерность. Зоопсихолог отмечает, что исследовать новое – естественный инстинкт животных. Для кошек круг или другая фигура – чтобы новое и неизвестное.

Животное может интерпретировать нарисованный вами круг так: вот место на полу, которое пахнет не так, как 5 минут назад. Сяду-ка и посмотрю, что будет, – рассказывает исследователь.

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