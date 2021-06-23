Сделать смешное фото котика непросто. Всем известно, что эти четвероногие просто "чувствуют", что вы достали камеру или телефон, и немедленно прекращают свои веселые шалости. Возможно, эта подборка вдохновит вас устроить фотоохоту за вашим котом.

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У каждого есть друг, который испортит фото
У каждого есть друг, который испортит фото / Фото Pikabu

Кошка восхищается своей беременной владелицей
Кошка восхищается своей беременной владелицей / Фото Reddit

Этот котик непременно хотел посмотреть, как хозяйка режет лук
Этот котик непременно хотел посмотреть, как хозяйка режет лук / Фото Reddit

Владельцу этого котика подарили котел
Владельцу этого котика подарили котел / Фото Pikabu

Задумался о смысле жизни
Задумался о смысле жизни / Фото Reddit

кошачий Супермен
Кошачий Супермен / Фото Pikabu

Когда кот узнал, что в отпуск поедет только его фото на чемодане
Когда кот узнал, что в отпуск поедет только его фото на чемодане / Фото Pikabu

Любопытство сильнее этого котика
Любопытство сильнее этого котика / Фото Reddit

Внезапный Хоба
Внезапный "Хоба" / Фото Imgur

Когда на двери установили микрочип и соседская кошка больше не может полакомиться чужим кормом
Когда на двери установили микрочип и соседская кошка больше не может полакомиться чужим кормом / Фото Reddit

Этот кот мечтал запрыгнуть в холодильник и, наконец, сумел
Этот кот мечтал запрыгнуть в холодильник и, наконец, сумел / Фото Reddit

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Акула ест кота
Акула ест кота / Фото Pikabu