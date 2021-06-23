Зробити кумедне фото котика непросто. Усім відомо, що ці чотирилапі просто таки відчувають, коли ви дістали камеру або телефон і негайно припиняють свої веселі пустощі. Можливо, ця підбірка надихне вас влаштувати фотополювання за вашим котом.

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У кожного є друг, який зіпсує фото
У кожного є друг, який зіпсує фото / Фото Pikabu

Кішка захоплюється своєю вагітною власницею
Кішка захоплюється своєю вагітною власницею / Фото Reddit

Цей котик неодмінно хотів подивитися, як хазяйка ріже цибулю
Цей котик неодмінно хотів подивитися, як хазяйка ріже цибулю / Фото Reddit

Власнику цього котика подарували казан
Власнику цього котика подарували казан / Фото Pikabu

Задумався про сенс життя
Задумався про сенс життя / Фото Reddit

Котячий Супермен
Котячий Супермен / Фото Pikabu

Коли кіт дізнався, що у відпустку поїде тільки його фото на валізі
Коли кіт дізнався, що у відпустку поїде тільки його фото на валізі / Фото Pikabu

Цікавість сильніше за цього котика
Цікавість сильніше за цього котика / Фото Reddit

Несподіваний Хоба
Несподіваний "Хоба" / Фото Imgur

Коли на двері встановили мікрочип і сусідська кішка більше не може поласувати чужим кормом
Коли на двері встановили мікрочип і сусідська кішка більше не може поласувати чужим кормом / Фото Reddit

Цей кіт мріяв застрибнути до холодильника і, зрештою, зумів
Цей кіт мріяв застрибнути до холодильника і, зрештою, зумів / Фото Reddit

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Акула їсть кота
Акула їсть кота / Фото Pikabu