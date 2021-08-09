Коты с короткими лапками: 6 родственников манчкина

Манчкины – одна из самых узнаваемых пород кошек: у них коротенькие лапы и как бы "заниженная посадка". Эту породу только недавно признали некоторые фелинологические организации.

Впрочем, это никак не мешает манчкинам развиваться и образовывать целую разветвленную семью. Манчкинов часто выбирают партнерами для разведения и появления нового типа котов.

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Как возникла порода манчкин

"Заниженных" котов впервые заметили в 1930 году в Англии. В дальнейшем отследить их линию не удалось: коротколапые котики исчезли по неизвестным причинам.

Через 50 лет в штате Луизиана в США женщина нашла черную коротконогую кошку, которая жила на свалке. Она забрала кошку себе, а та вскоре привела потомство. Половина родившихся котят от нее унаследовала короткие лапы матери.

Коротких котят заметили заводчики и стали скрещивать между собой. Впоследствии эксперименты дали результат и все последующие коты рождались "заниженными".

Главное, что следует знать: эта порода была получена совершенно случайно в результате длительных мутаций.



Манчкин – относительно молодая порода / Фото с 4paws

Первой в мире манчкинов признала американская фелинологическая организация ТICA. WCF признала породу с 2002 года.

Впрочем, признание породы не является повсеместным: в Великобритании основная ассоциация любителей кошек не признает манчкинов как отдельную породу.

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Коты с короткими лапками

Манчкины неоднородная порода, в которой не хранится одна или несколько линий. Они могут быть разными по внешности, характеру и происхождению. Поэтому заводчики стали выделять гибридов манчкина, которые имеют одинаковые родственные связи.

Кот Наполеон

Своим именем этот гибрид обязан Наполеону, который по легенде, был короткого роста. Наполеон – это скрещивание манчкина с персидским котом. В итоге получился длинношерстный коротколапый кот.



Наполеон – гибрид манчкина и персидского кота / Фото Роберта Вэя с Shutterstock

Скукум

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Кот с таким необычным названием – это смесь манчкина и лаперм. Последний – это так сказать, пудель среди котов: у него густая, короткая и закрученная шерсть.



Скукум – это гибрид манчкин и кудрявого лаперма / Фото Линн Керри с Shutterstock

Особенностью скукума среди других гибридов является то, что задние лапы у этого кота несколько выше, чем передние. У классических манчкинов они в подавляющем большинстве одинаковы.

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Ламбкин

С английского это контаминированное название дает отсылки к слову "ягненок". Котята-гибриды этого типа действительно похожи на маленьких ягнят. Однако этот тип до сих пор считают экспериментальной породой, которая не признается многими крупными кошачьими организациями.

Порода выведена благодаря скрещиванию манчкина и селкирк-рекса. Подобно предыдущему типу, шерсть ламбкинов напоминает пуделя.

Кинкалоу

Из всех гибридов манчкина кинкалоу – один из самых редких. Это что-то среднее между американской керловой кошкой и манчкином. Американский керл известный своими будто закрученными внутрь ушами. Кинкалоу – как заниженная версия керла.



Керл с закрученными ушками / Фото с wikipedia.org

Бамбино

Это тот гибрид, которого узнать легче всего – коротколапый и голый кот. Его прародители – манчкин и сфинкс, которые смешанные между собой.

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Бамбино – голый манчкин / Фото Ярослава Курек с Shutterstock

Минскин

Это смесь трех пород: сфинкса, бурмы и девон-рекса. От бамбино отличается тем, что может иметь редкую шерсть вдоль худого и элегантного тела.

К тому же минскины значительно меньше по размеру, чем другие гибриды: у них мелкая ключица и шея.

Вместо выводов

Манчкины и их гибриды все еще относительно новые породы. Заводчики активно скрещивают их между собой и присоединяют к другим кошачьим линиям. Обычно такие эксперименты могут влиять на состояние здоровья кошек: они могут наследовать проблемы со здоровьем.

В целом речь идет о том, что гибриды манчкинов не имеют большого количества генетических недостатков. Слабым местом могут быть суставы и дыхательная система.