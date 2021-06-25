Котята бьются на боксерском ринге: милое и смешное видео поднимет ваше настроение

Это видео про котиков не оставляет равнодушными пользователей сети. Они смеются до слез и активно его комментируют.

Владелец котят решил сделать маленький ринг для их "драки". Здесь все по-настоящему и пушистики могут устраивать реальные бои без правил.

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Они хотели бороться и я сделал это официальным, – шутит хозяин котиков.

Животные на видео выглядят очень забавно. Они залезают в ринг и действительно соревнуются там, как во время боя без правил.

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Пользователи сети шутливо комментируют поединок.

Как видим, белый котенок сильнее, тогда как пятнистый котенок полагается на свою грубую силу, чтобы уничтожить своего противника, – пишут они.

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