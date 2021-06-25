Власник кошенят вирішив зробити маленький ринг для їх "бійки". Тут все по-справжньому й пухнастики можуть влаштовувати реальні бої без правил.
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Вони хотіли боротися і я зробив це офіційним, – жартує хазяїн котиків.
Тваринки на відео виглядають дуже кумедно. Вони залізають в ринг і справді змагаються там, як під час бою без правил.
Користувачі мережі жартівливо коментують поєдинок.
Як бачимо, біле кошеня сильніше, тоді як плямисте кошеня покладається на свою грубу силу, щоб знищити свого супротивника, – пишуть вони.
Подивіться відео про пухнастих борців