Владелец котят решил сделать маленький ринг для их "драки". Здесь все по-настоящему и пушистики могут устраивать реальные бои без правил.
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Они хотели бороться и я сделал это официальным, – шутит хозяин котиков.
Животные на видео выглядят очень забавно. Они залезают в ринг и действительно соревнуются там, как во время боя без правил.
Пользователи сети шутливо комментируют поединок.
Как видим, белый котенок сильнее, тогда как пятнистый котенок полагается на свою грубую силу, чтобы уничтожить своего противника, – пишут они.
Посмотрите видео о пушистых борцах