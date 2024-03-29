Диеты – нет, не слышали: на видео попали котята, которые вовсю атаковали холодильник

Маленькие котята очень милые создания, но жить с ними не так просто. Ведь, несмотря на свой крошечный размер, они постоянно требуют еду и всегда пытаются стащить что-нибудь вкусненькое.

Именно с последним постоянно сталкивается автор этого видео. Котики якобы своими действиями говорят ему "Дай поесть что-то!".

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Котята атаковали холодильник

Каждый раз, открывая собственный холодильник, хозяин трех котят вынужден бороться за еду. А все из-за того, что его наглые пушистые детишки постоянно хотят пробраться туда и украсть лакомства.

При этом малышам даже неважно что это будет. Кусочек сыра, овощи или соус. Они один за другим атакуют холодильник и не думают останавливаться.

Как это происходит: смотрите видео

Воришки не остались без внимания. Пользователи оставили под забавным видео немало комментариев, вот некоторые из них:

"Настойчивые маленькие негодяи".

"Говорят, он до сих пор пытается уберечь их от холодильника".

"У вас не хватит рук для этого".

"Теперь это ваша жизнь".

В Британии медведи освоили катамаран

В Великобритании четыре медведя освоили катамаран. Они плавали по озеру на огромном лебеде и вызвали восторг у туристов. Это произошло в сафари-парке Воберн в Бедфордшире.

На территории парка образовалось озеро после сильных дождей. Сотрудники воспользовались этим и спустили катамаран в форме лебедя на воду, организовав для животных развлечение. Это сразу же привлекло внимание стаи косолапых, один из которых первым залез внутрь транспортного средства, пока все места не были заняты другими желающими прокатиться.