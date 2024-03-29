Саме з останнім постійно стикається автор цього відео. Котики нібито своїми діяти кажуть йому "Дай поїсти щось!".

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Кошенята атакували холодильник

Щоразу, відкриваючи власний холодильник, господар трьох кошенят змушений боротися за їжу. А все через те, що його нахабні пухнасті дітлахи постійно хочуть пробратися туди й вкрасти ласощі.

При цьому малюкам навіть неважливо що це буде. Шматочок сиру, овочі або соус. Вони один за одним атакують холодильник і не думають зупинятися.

Як це відбувається: дивіться відео

Злодюжки не залишилися поза увагою. Користувачі залишили під кумедним відео чимало коментарів, ось деякі з них:

"Наполегливі маленькі негідники".

"Кажуть, він і досі намагається вберегти їх від холодильника".

"У вас не вистачить рук для цього".

"Тепер це ваше життя".

У Британії ведмеді освоїли катамаран

У Великій Британії чотири ведмеді освоїли катамаран. Вони плавали озером на величезному лебеді й викликали захват у туристів. Це сталося в сафарі-парку Воберн у Бедфордширі.

На території парку утворилося озеро після сильних дощів. Співробітники скористалися цим і спустили катамаран у формі лебедя на воду, організувавши для тварин розвагу. Це відразу ж привернуло увагу зграї клишоногих, один з яких першим заліз всередину транспортного засобу, аж поки усі місця не були зайняті іншими охочими прокататися.