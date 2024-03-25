Це сталося в сафарі-парку Воберн у Бедфордширі. Деякі користувачі мережі жартома порівняли побачене з сюжетом відомої дитячої книги "Ми йдемо на полювання за ведмедем".

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У Британії ведмеді освоїли катамаран

На території парку утворилося озеро після сильних дощів. Співробітники скористалися цим і спустили катамаран у формі лебедя на воду, організувавши для тварин розвагу.

Це відразу ж привернуло увагу зграї клишоногих, один з яких першим заліз всередину транспортного засобу, аж поки усі місця не були зайняті іншими охочими прокататися.

Ведмеді плавають озером на катамарані у формі лебедя / Фото Woburn Safari Park

Заступник керівника парку Томмі Бабінгтон пояснив, що цього року було так багато дощів, що у сафарі-парку Воберн утворилося нове мініозеро. Згодом виникла ідея облаштувати цікаву розвагу для ведмедів.

Тварини потребують постійної активності та ігор, особливо влітку, коли вони найрухливіші,

– зазначив заступник керівника парку Томмі Бабінгтон.

Ведмеді, що плавають на катамарані штучним озером, одразу привабили до парку туристів. Ті із захопленням спостерігали, як тварини підіймалися на спину величезного лебедя і падали з нього у воду. Відповідні кадри швидко стали популярними в соціальних мережах, зібравши десятки тисяч вподобань, коментарів та репостів.

Ведмеді покаталися на катамарані / Фото Woburn Safari Park

Зазначимо, сафарі-парк Воберн – один із найстаріших зоопарків Великої Британії, заснований 1970 року. Тут мешкають тигри, чорні та білі ведмеді. Тварини вільно бродять великою місцевістю, часто наближаючись до автомобілів, що дає змогу роздивитися їх зблизька.

У Воберні живуть дорослий самець Чак і молодший Кода, а також самки Індіана, Фенікс, Діксі, Джорджія і Денвер.