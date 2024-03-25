Это произошло в сафари-парке Воберн в Бедфордшире. Некоторые пользователи сети в шутку сравнили увиденное с сюжетом известной детской книги "Мы идем на охоту за медведем".

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В Британии медведи освоили катамаран

На территории парка образовалось озеро после сильных дождей. Сотрудники воспользовались этим и спустили катамаран в форме лебедя на воду, организовав для животных развлечение.

Это сразу же привлекло внимание стаи косолапых, один из которых первым залез внутрь транспортного средства, пока все места не были заняты другими желающими прокатиться.

Медведи плавают по озеру на катамаране в форме лебедя / Фото Woburn Safari Park

Заместитель руководителя парка Томми Бабингтон объяснил, что в этом году было так много дождей, что в сафари-парке Воберн образовалось новое мини-озеро. Впоследствии возникла идея обустроить интересное развлечение для медведей.

Животные нуждаются в постоянной активности и игр, особенно летом, когда они подвижные,

– отметил заместитель руководителя парка Томми Бабингтон.

Медведи, плавающие на катамаране по искусственному озеру, сразу привлекли в парк туристов. Те с восторгом наблюдали, как животные взбирались на спину огромного лебедя и падали с него в воду. Соответствующие кадры быстро стали популярными в социальных сетях, собрав десятки тысяч лайков, комментариев и репостов.

Медведи покатались на катамаране / Фото Woburn Safari Park

Отметим, сафари-парк Воберн – один из старейших зоопарков Великобритании, основан в 1970 году. Здесь обитают тигры, черные и белые медведи. Животные свободно бродят по большой местности, часто приближаясь к автомобилям, что позволяет рассмотреть их вблизи.

В Воберне живут взрослый самец Чак и младший Кода, а также самки Индиана, Феникс, Дикси, Джорджия и Денвер.