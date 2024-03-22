В недавнем отчете, опубликованном в журнале Science Advances, палеонтолог Родольфо Салас идентифицировал череп, принадлежавший самому большому дельфину, который жил в водах Южной Америки. Эта находка, длиной от 3 до 3,5 метров, проливает свет на удивительные размеры этого древнего морского млекопитающего.

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Ученые нашли череп речного дельфина

Недавно ученые обнаружили у дельфинов ряд морфологических особенностей, которые свидетельствуют о переходе от морской к пресноводной среде. Этот переход привел к эволюции современных "речных дельфинов": появилось четыре вида, хотя до наших дней дожили лишь два.

Окаменелость этого дельфина нашли в 2018 году. Его назвали Pebanista yacuruna в честь перуанского мифологического существа, которое жило в глубокой воде.

Нашли окаменелость в 2018 году, и назвали ее Pebanista yacuruna / Фото R Salas-Gismondi / J Bran

Открытие ученых определило это млекопитающее как предка дельфинов реки Ганг в Индии. Известно, что предки обоих животных обитали исключительно в океане.

Это позволило им занять обширные океанские пространства у побережья Индии и Южной Америки. Эти животные жили в пресноводных средах как в Амазонке, так и в Индии. К сожалению, они вымерли в Амазонке,

– добавил палеонтолог Салас.

В бассейнах рек Амазонки и Ориноко продолжает обитать вид, известный как амазонский речной дельфин, также известный как розовый речной дельфин или бото.

Дельфин реки Ганг встречается в крупных речных системах Индии, Бангладеш и Непала / Фото Ranjan Barthakur / Shutterstock

Заметим, ученые обнаружили, что новозеландские дельфины имеют отличные диалекты. Исследование показало, что дельфины из разных регионов страны могут иметь вариации в своих голосах, что свидетельствует об уникальных моделях общения внутри популяций.