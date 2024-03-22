У нещодавньому звіті, опублікованому в журналі Science Advances, палеонтолог Родольфо Салас ідентифікував череп, що належав найбільшому дельфіну, який мешкав у водах Південної Америки. Ця знахідка, довжиною від 3 до 3,5 метрів, проливає світло на дивовижні розміри цього стародавнього морського ссавця.

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Вчені знайшли череп річкового дельфіна

Нещодавно вчені виявили у дельфінів ряд морфологічних особливостей, які свідчать про перехід від морського до прісноводного середовища. Цей перехід призвів до еволюції сучасних "річкових дельфінів": з'явилося чотири види, хоча до наших днів дожили лише два.

Скам'янілість цього дельфіна знайшли у 2018 році. Її назвали Pebanista yacuruna на честь перуанської міфологічної істоти, яка жила у глибокій воді.

Знайшли скам'янілість у 2018 році, й назвали її Pebanista yacuruna / Фото R Salas-Gismondi / J Bran

Відкриття вчених визначило цього ссавця як предка дельфінів річки Ганг в Індії. Відомо, що предки обох тварин мешкали виключно в океані.

Це дозволило їм зайняти великі океанські простори біля узбережжя Індії та Південної Америки. Ці тварини жили в прісноводних середовищах як в Амазонці, так і в Індії. На жаль, вони вимерли в Амазонці,

– додав палеонтолог Салас.

В басейнах річок Амазонки та Ориноко продовжує мешкати вид, відомий як амазонський річковий дельфін, також відомий як рожевий річковий дельфін або бото.

Дельфін річки Ганг зустрічається у великих річкових системах Індії, Бангладеш і Непалу / Фото Ranjan Barthakur / Shutterstock

Зауважимо, вчені виявили, що новозеландські дельфіни мають відмінні діалекти. Дослідження показало, що дельфіни з різних регіонів країни можуть мати варіації у своїх голосах, що свідчить про унікальні моделі спілкування всередині популяцій.