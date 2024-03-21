Деяким істотам це вдалося, проте не всім – учені виявили, що в останні кілька років мільйони морських істот виявилися викинутими на узбережжя через нагрівання океану. Зокрема, мовиться про химерних істот, схожих на краплі.

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На узбережжя викидаються мільйони дивних істот

Желатинові прозорі маси раз у раз з'являються на узбережжі північної Каліфорнії та Орегону, а часом і на інших пляжах Західного узбережжя. Зазвичай ці морські істоти живуть у теплих морях і на великих глибинах, проте вчені з Університету Орегону виявили, що ці піросоми та "морські солоні огірки" почали масово викидатися на узбережжі через сильну морську хвилю тепла, яка почалася 2013 року.

Це перший раз за останні чверть століття, коли мільйони морських огірків були знайдені на березі.

Піросоми споживають більшу частину енергії в океані на західному узбережжі США / Фото flower

Піросоми харчуються фітопланктоном, що є основою морських харчових мереж широкого кола морських істот. Вчені виявили, що з моменту поширення морських огірків у тихому океані, вони почали споживати велику кількість фітопланктону, внаслідок чого скоротилися популяції морських птахів і лосося.

Морські огірки мають вельми різноманітні розміри, наприклад, деякі особини можуть сягати лише кількох сантиметрів завдовжки, тоді як інші виростають до неймовірних 18 метрів і нагадують рожеву трубку з жорсткими шишками, що вкривають їхні тіла.

Піросоми можуть виростати до неймовірних 18 метрів / Фото Alamy

По суті, піросоми являють собою колонії тисячі тварин, відомих як зооїди, які формуються в порожнистій трубці, здатній виростати до величезних розмірів. У морських тварин є ген люцифераза, який виробляє світло, і коли він вступає в реакцію з люмінесцентною хімічною речовиною, він посилає світло вгору та вниз по трубці, даючи їм змогу бачити на кілька метрів перед собою.

Що з'ясували вчені?

Ці морські істоти також здатні розмножуватися шляхом безстатевого розмноження. Загалом вчені вивчили дані щодо 80 груп морських істот, зібраних у 2014 році.

Піросоми поїдають тварин на основі харчового ланцюга й утримують цю енергію. Фактично вони "висмоктують" енергію, необхідну хижакам, із системи,

– каже Ліза Крозьє з NOAA.

Тривалий час морські огірки вважалися тупиковими істотами, оскільки не здатні слугувати джерелом енергії для інших видів. Ба більше, вчені досі не знають, наскільки вони поживні для істот, які споживають їх. Так велика кількість морських огірків у водах океану впливає на всю морську систему в цілому.

На узбережжя викидаються мільйони дивних істот / Фото flower

Морська хвиля тепла 2013 року, також відома як "крапля", підвищила температуру води в океані, що призвело до процвітання піросів в океані. Вчені припустили, що винне підвищення температури, тому що швидкість метаболізму тварин збільшується в теплішій воді та змушує їх використовувати більше енергії.

Автори дослідження також порівняли піросом з іншими морськими тваринами й виявили, що вони отримали найбільшу користь від закипання планети загалом і нагрівання океану зокрема.

Нагадаємо, вчені помітили біля берегів Нової Англії сірого кита. Це стало рідкісним явищем для виду, який протягом століть вимирав у водах Атлантичного океану, поки не зник повністю. Згідно з усім, що відомо науці, його там бути не повинно було.