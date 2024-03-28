Крис винила себя за то, что выпустила тогда его на улицу. Поэтому долго вынашивала идею клонировать четвероногого.

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Хозяйка клонировала своего умершего кота

Крис Стюарт, после гибели животного, решила принять меры: сохранить его ДНК и обратиться в компанию, которая занимается клонированием. После четырех попыток она получила двух котят.

Я знала, что хочу сделать это, потому что за 3 или 4 года до этого я пыталась клонировать одну из своих собак, и у меня все еще были инструкции, как отправить образцы клеток в компанию Viagen в Техасе. После четырех неудачных попыток, суррогатная кошка родила двух котят,

- рассказывает женщина.

Пара котиков родилась 10 января. Женщина решила назвать их Медвежатами.

Женщина поехала в Нью-Йорк (США), где компания Viagen вручила двух идентичных домашних любимцев. Эти животные являются генетическими клонами ее любимого домашнего любимца Мишки.

По словам Крис Стюарт, их не возможно отличить. Точно так же и с характером – оба идентичны Медведю.

Крис говорит, что котята очень похожи на Медведя / Фото CBS

Крис Стюарт поделилась своим опытом, надеясь донести до людей информацию о том, что их потерянные домашние любимцы могут воссоединиться с ними. Однако, она подчеркнула, что этот процесс может быть очень дорогим. Стюарт рассказала, что на выведение котят потратила 50 000 канадских долларов, что эквивалентно более 1,4 миллиона гривен.

Справка. Viagen - американская компания, занимающаяся клонированием кошек и собак. В видеоролике на ее канале в YouTube объясняется, что специалисты берут клетки у домашнего животного и вставляют их в ядро яйцеклетки самки. В процессе, который компания называет "запатентованным", яйцеклетка и клетка соединяются, и начинает расти эмбрион. Затем эмбрионы переносятся суррогатной матери, которая рождает клонированных щенков или котят.

Клонирование животных запрещено

Еще в 2015 году Европарламент поддержал предложение Еврокомиссии и принял законодательство, которое запрещает клонирование всех видов животных. Законодательство вступило в силу после принятия решения 28 странами-членами в формате Совета ЕС.

Среди главных аргументов в поддержку запрета клонирования в ЕС отмечают несовершенство и неестественность технологии этого процесса, высокую смертность и страдания среди клонированных животных. Также волнуются, что когда-то клонирование будут применять и к людям, а это может вызвать, в частности, этические проблемы.

В то же время есть страны, в которых клонирование животных разрешено, в частности Германии, Великобритании, Франции, Австрии, Нидерландах, Швейцарии, Греции и США. При этом не существует законов о защите животных, которые регулируют методы клонирования животных.