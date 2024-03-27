Поэтому владелец пушистиков был вынужден обратиться за помощью. Так, благотворительная организация по защите животных (SPCA) на западе Канады пытается найти средства, необходимые для ухода.

Интересно Не порода, а сплошная болячка: вывели первого в мире врожденно здорового французского бульдога

Хозяин 300 котов попросил о помощи

Все животные, судя по всему, находятся в хорошем состоянии. Брюс Робинсон говорит, что попал в "сумасшедшую ситуацию" после того, как начал приносить домой котов, брошенных во время пандемии COVID-19. Мужчина рассказал, что после потери работы забота о них стала для него непосильной задачей.

По словам представительницы фонда защиты животных Эйлин Древер, благотворительная организация направила сотрудников в дом канадца, чтобы оценить ситуацию.

Когда его спросили, сколько у него кошек, он ответил, что это все равно что считать пузырьки в кипящей воде. Знаете, у него было огромное сердце, и он заботился о них. А потом они продолжали размножаться. У одной кошки может быть три беременности за год,

- сказала она.

Домашние животные были общительными и, похоже, находились в хорошем состоянии. По оценкам Робинсона, количество кошек в его доме возросло до 298, включая 15 беременными, которые должны были родить в ближайшие дни.

Мужчина добавил, что оказался в сумасшедшей ситуации, поскольку думал, что сможет справиться с кошками.

Мужчина, который приютил почти 300 котов, попросил о помощи / Фото Unsplash

Житель Канады пытался отдать домашних животных, но безрезультатно. Вместо этого он стал тратить тысячи долларов в месяц, порой сам оставаясь без еды, чтобы обеспечить им 28 килограммов корма в день и купить наполнитель для 10 туалетов. Он сказал, что дал имя каждой из кошек, ведь любит каждую из них.

Древер сказала, что SPCA спешит собрать средства и найти здание, в котором можно было бы разместить кошек, пока их осматривает ветеринар, делает прививки и стерилизует или кастрирует. Потом их выставят на усыновление в центры по всей провинции.