Котик не хотел упасть в ванну и показал чудеса эквилибристики: эпическое видео

Общеизвестно, что кошки не любят воду, душ, купание и все, что с этим связано. Один рыжий мурчалка по неосторожности чуть не упал в набранную ванну.

Его хозяйка успела снять на камеру его смешные попытки, в буквальном смысле, выйти сухим из воды. Видео набрало более 140 тысяч лайков в тиктоке.

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Кот-эквилибрист над ванной

Рыжий кот сидел на смесителе и с интересом рассматривался вокруг. Вдруг он захотел ступить на край ванной, где стояли бутылки с гигиеническими средствами. Однако кот не учел, что кран подвижный и двинул его лапкой.

Далее он показал такие гимнастические чудеса, которые лучше не описывать словами, а посмотреть воочию:

В комментариях пользователи восхищаются мастерством котика. Люди пишут, что он замечательный эквилибрист, который не захотел быть водолазом.

Почему кошки не любят воду

Для того, чтобы кот был здоровым и счастливым, он требует сбалансированного питания. Именно таковы корма Purina®, вкус которых удовлетворит даже требовательного любимца. Выбрать их можно здесь

Источник: 24 канал