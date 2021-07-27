Котенок дружит со всеми на свете, лишь бы не оставаться одному: милая история

Крошечный котик попал в большой приют в Польше. Малышу нужен был дом или хотя бы временная передержка. Ему повезло, потому что женщина по имени Магдалена Жазвинська взяла его на воспитание.

Котенок чувствовал себя очень одиноким, поэтому решили взять свою жизнь в собственные лапки. Этот малыш начал "липнуть" ко всем животным, которые были в доме.

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Малыш Анджей / Фото instagram.com/tymczasemumagdy

Малыша назвали Анджей. Когда он оказался в приемном доме, местные жители не знали, сколько радости принесет им новый член семьи.

Когда я принесла его домой, он стеснялся и преимущественно спал или обнимался, но потом, взрослея, раскрылся как храбрый и игривый котенок, – рассказывает Магдалена.



Котенок находит общий язык со всеми / Фото instagram.com/tymczasemumagdy

Первой с маленьким Анджеем познакомилась кошка Маланка. Она стала как бы приемной мамой для малыша: уже в начале знакомства облизала котенка и они оба уснули.

Дружит с собаками

Вскоре после Анджея в дом попал еще один найденыш – щенок Дрес. Котик мгновенно начал знакомиться с новым животным, но щенок немного застеснялся. Впрочем, Анджей не сдавался и больше всего хотел покорить нового друга.

Дрес попал к нам из приюта и сначала был напуган Анджеем, хоть он и больше котенка, – рассказывает Магдалена.



Анджей и щенок / Фото instagram.com/tymczasemumagdy

Котик начал ходить за щенком, не оставляя его ни на минуту. В конце концов, собака поняла, что с Анджеем можно подружиться.

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А когда в доме появился еще один щенок, восторгу Анджея не было конца. Этот малельний котик обожает всех новых соседей и готов играть с ними целый день.

Посмотрите фото Анджея и его друзей / Фото instagram.com/tymczasemumagdy

Время идет быстро, Анджей начал становиться взрослым котиком и настала пора искать ему постоянный дом. Семья для животного зашлась быстро и ему пришлось распрощаться со своими друзьями.

Но в новой семье есть и новые товарищи. И кот так же ходит хвостиком за всеми членами семьи – не оставляет свою старую милую привычку.

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Котик играет со своими товарищами