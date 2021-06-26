Видео озадаченного кота выложила его хозяйка. Девушку изрядно порадовала довольно необычная, как для взрослого кота, ситуация.

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Кот шипит на собственное отражение

Обычно нападать на свое же изображение в зеркале могут маленькие котята. Впоследствии, увидев себя несколько раз, большинство котов понимает, кем является "незнакомец". Впрочем, бывают случаи, когда у котов происходит сбой, и они начинают кидаться на собственное отражение.



Обычно поражаются отражению котята / Фото с goodfon

Так произошло с Клодом из Германии. Его хозяйка услышала из комнаты рычание, мяуканье и шипение. Она сразу же предположила, что в окно запрыгнул другой кот или какое-то животное. Но женщина не могла и подумать, что такой дикий испуг у Клода вызвал не чужак в доме, а его собственное отражение.

Она тихо подошла к Клоду и смогла снять, как кот еще в течение минуты сам на себя ссорился.

Кот Клод шипит и рычит на свое отражение: смотрите видео

В описании видео хозяйка написала, что считала своего 7-летнего кота "умным и бывалым". Впрочем, подчеркнула, что "раньше".

Растерянное шипение порадовало пользователей соцсетей, в комментариях они шутят, что Клод просто оценил "прочность орешка напротив".

Почему коты шипят на изображение в зеркале

Коты обычно не узнают свое отражение , не сопоставляют его с собой и легко принимают за другого кота. Поскольку кошки, как правило, территориальные, они могут реагировать, надуваясь и пытаясь защитить свою территорию от нового злоумышленника.

Впрочем, со временем это проходит: причина в запахе и тактильных ощущениях. Дело в том, что кошки не полагаются в первую очередь на свое зрение, когда дело доходит до идентификации других животных. Они больше полагаются на свой нюх, чтобы идентифицировать других кошек.

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Эта концепция работает с зеркальными отражениями. Кот в конце концов понимает, что отображение, на которое он нападает, не имеет запаха. Поэтому он понимают, что может просто игнорировать отображение, так как оно не представляет угрозы.

Смешные реакции кошек на зеркало: смотрите подборку

Однако стоит отметить: агрессивная реакция на зеркала для кота действительно стрессовая. Если вы замечаете, что взрослый кот периодически "бросается" на отражение, стоит на время их прикрыть и проконсультироваться с ветеринаром.