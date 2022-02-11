Кот ворвался в эфир к владелице и сделал его еще веселее: забавное видео

Некоторые домашние питомцы просто созданы для того, чтобы стать звездами социальных сетей. Вот и этот котик решил забрать себе всю славу своей владелицы.

Пользовательница тиктока по имени Анжела Оньяте хотела записать видео после напряженного рабочего дня. Вдруг в кадре появился ее кот Арахис.

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Смотрел на потолок, словно завороженный

Рыжий котик подошел вплотную к телефону и начал загадочно смотреть вверх. Еще большую курьезность ситуации добавила звучащая в видео песня. Там есть слова "В моей голове пусто".

Сначала девушка надеялась, что кот уйдет сам. Но животное словно замерло и совсем не собиралось покидать кадр.

В конце концов владелица не выдержала, взяла пушистика на руки и вынесла за пределы видео. Но в ту же секунду котик вернулся и снова стал смотреть в потолок.

Видео с забавным котом быстро стало вирусным и набрало почти 9 миллионов просмотров в тиктоке.

Кот мешал снимать видео: смотрите результат