Кот ворвался в эфир к владелице и сделал его еще веселее: забавное видео
Источник:Daily Paws
Некоторые домашние питомцы просто созданы для того, чтобы стать звездами социальных сетей. Вот и этот котик решил забрать себе всю славу своей владелицы.
Пользовательница тиктока по имени Анжела Оньяте хотела записать видео после напряженного рабочего дня. Вдруг в кадре появился ее кот Арахис.
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Смотрел на потолок, словно завороженный
Рыжий котик подошел вплотную к телефону и начал загадочно смотреть вверх. Еще большую курьезность ситуации добавила звучащая в видео песня. Там есть слова "В моей голове пусто".
Сначала девушка надеялась, что кот уйдет сам. Но животное словно замерло и совсем не собиралось покидать кадр.
В конце концов владелица не выдержала, взяла пушистика на руки и вынесла за пределы видео. Но в ту же секунду котик вернулся и снова стал смотреть в потолок.
Видео с забавным котом быстро стало вирусным и набрало почти 9 миллионов просмотров в тиктоке.
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