Кот устроил для хозяйки ледовое шоу: забавное видео

В социальной сети тикток пользователька опубликовала забавное видео с домашним любимцем. На нем котик устроил настоящее шоу.

Согласно ролику, черный кот оказался на замерзшем льду во дворе, где и устроил выступление.

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Четвероногий пытался схватить свой хвост, чем и рассмешил хозяйку. Ведь все его попытки превратились в смешной танец на льду. Женщине выступление кота очень понравилось, поэтому она опубликовала видео в социальных сетях.

Смотрите видео "танцев" кота на льду:

Такого же мнения были и пользователи социальных сетей. Какие комментарии оставляли люди:

"Какая грация! Какая техника!".

"Оценки у всех судей: 6,0".

"Кот готов к олимпиаде!"

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