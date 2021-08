Babbacombe Model Village – это миниатюрный мир площадью в полтора гектара, где изображена жизнь и история британцев. Фото со спящим питомца опубликовали в официальных соцсетях парка.

Кот на лужайке миниатюр

Белый кот выбрал для сна крошечную модель улице Королевского Полумесяца (англ. – Royal Crescent) английского города Бат. Он уселся на искусственном газончике, окруженном заборчиком.

Рядом с ним установлены маленькие люди, автомобили и даже велосипедисты. Музей подошел к публикации с юмором и написал, что это последнее, что думали встретить жители города Бат в воскресенье утром.



Живой большой кот и пластиковые миниатюры / Фото с инстаграма babbacombemodelvillage

Пользователи соцсетей сразу же подхватили шутку и начали делать мемы. Так, на портале Reddit даже объявили батл на самую смешную картинку. Победителя определят лайки. Предлагаем несколько смешных вариаций мемов.

Мемы с котом, который уснул на поляне миниатюр / Картинки с Reddit

Полный текст публикации babbacombemodelvillage

The giant cat is enjoying the morning sun but this was the last thing the little folk thought they would stumble across during their Sunday morning walk around the grounds of The Royal Crescent.

Посмотрите Кошка носит очки, чтобы помочь детям преодолеть стыд – милейшие фото

В парк часто заглядывают животные и мешают "жизни жителей"

Парк миниатюр не впервой делится фото животных, которые случайно (а может, и нет) оказываются на полянах. В 2018 году в музей пришла утка с крошечными утятами.

Они искупались в озерце вокруг пластиковых фигурок, и прошлись футбольным полем, мешая "игрокам".



Утка и ее дети мешают играть в футбол / Фото с твиттера babbacombemodelvillage



Утка и ее дети у озера / Фото с твиттера babbacombemodelvillage

В другой раз в музей миниатюр залез полосатый котик. Он "пообщался" с рабочими, местными жителями и захотел поспать прямо на крыше виллы.