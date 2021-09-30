Традиционно обручальные кольца на свадьбе преподносит ребенок, обычно родственник пары. Но молодожены Ди и Ник решили изменить правила – кольца для них преподносил их кот, который очень гордился своим долгом.

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Супружеская пара устроила свою свадьбу так, чтобы пушистый член семьи также принимал в ней участие. Кота торжественно одели и поручили быть носителем обручальных колец.

Для того, чтобы кот был здоровым и счастливым, он нуждается в сбалансированном питании. Именно такими являются корма Purina®, вкус которых удовлетворит даже привередливого любимца. Выбрать их можно здесь.

Чтобы Лось соответствовал дресс-коду, ему сшили торжественный галстук. Праздничного котика посадили в тележку, украшенную розами. Домашнего любимца сопровождал родственник молодоженов, который вез коляску.

Как котик стал мемом

Во время церемонии гости сфотографировали Лося, который торжественно ехал в коляске с обручальными кольцами. Котик продемонстрировал всем присутствующим гордый взгляд и безупречную осанку – пушистый очень серьезно отнесся к задаче, которую ему поручили.

Торжественный кот очень гордился своим долгом / Фото larsonrichard

Фотография, которую опубликовали в твиттере, быстро стала вирусной. Вскоре в сети начали появляться мемы с торжественным пушистиком.

Мемы с аристократическим котиком распространились в твиттере / Коллаж 24 канала с фото МиК00І и Sappen5

Пользователи твитера радушно комментировали аристократичного Лося:

"Этот кот как бы говорит: "На самом деле вы пришли ко мне, а не к моим владельцам".

"Если бы я был хотя бы наполовину так серьезен, как котик, выполняющий свои обязанности, я бы был более успешным".

"Главный вор приходит на тайную вечеринку, пригласив всех своих врагов".



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