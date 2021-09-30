Традиционно обручальные кольца на свадьбе преподносит ребенок, обычно родственник пары. Но молодожены Ди и Ник решили изменить правила – кольца для них преподносил их кот, который очень гордился своим долгом.
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Супружеская пара устроила свою свадьбу так, чтобы пушистый член семьи также принимал в ней участие. Кота торжественно одели и поручили быть носителем обручальных колец.
Чтобы Лось соответствовал дресс-коду, ему сшили торжественный галстук. Праздничного котика посадили в тележку, украшенную розами. Домашнего любимца сопровождал родственник молодоженов, который вез коляску.
Как котик стал мемом
Во время церемонии гости сфотографировали Лося, который торжественно ехал в коляске с обручальными кольцами. Котик продемонстрировал всем присутствующим гордый взгляд и безупречную осанку – пушистый очень серьезно отнесся к задаче, которую ему поручили.
Торжественный кот очень гордился своим долгом / Фото larsonrichard
Фотография, которую опубликовали в твиттере, быстро стала вирусной. Вскоре в сети начали появляться мемы с торжественным пушистиком.
Мемы с аристократическим котиком распространились в твиттере / Коллаж 24 канала с фото МиК00І и Sappen5
Пользователи твитера радушно комментировали аристократичного Лося:
- "Этот кот как бы говорит: "На самом деле вы пришли ко мне, а не к моим владельцам".
- "Если бы я был хотя бы наполовину так серьезен, как котик, выполняющий свои обязанности, я бы был более успешным".
- "Главный вор приходит на тайную вечеринку, пригласив всех своих врагов".
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Нужна ли котам одежда
Соцсети заполонили фотографии с модно одетыми котиками, которые мило позируют на камеру. На самом деле, животным может быть дискомфортно – лишний слой ткани может изменить температуру тела котика и ухудшить состояние здоровья.
Кроме того, питомцу может быть стыдно за аксессуары и свитеры. То же касается и конусов, которые надевают на голову животного после операций или ранений – хотя это необходимо, коты плохо себя чувствуют, потому что не могут полноценно двигаться.
Поэтому одевать своего домашнего любимца стоит очень осторожно. Только если животное не сопротивляется, не нервничает и может спокойно передвигаться в одежде – одежда может быть уместной.