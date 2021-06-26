Кот покатался на мини-лошадке: милое видео о дружбе животных

В Новой Зеландии кот спокойно ездит на спине маленькой лошади. Владельцы животных сняли это на видео.

Кажется, что котик совсем не боится лошадей. Он сидит на спине лошадки, будто всю жизнь только этим и занимался.

Узнайте Какие тревожные симптомы у котов могут свидетельствовать о болезни

Для кота Макса нет ничего лучше, чем отдыхать на спине своего друга Марли – миниатюрной лошади, – написал владелец.

Не так много вещей важнее здоровья и счастья ваших любимцев. Для того чтобы быть здоровыми и энергичными, им нужна действительно качественная еда. Purina® создана специально для того, чтобы удовлетворить все потребности животных.

Посмотрите видео про Макса и Марли

В сети комментируют эту милую дружбу: