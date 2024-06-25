Обеспокоенные ходом событий, владельцы домашнего любимца отнесли своего кота на прием к ветеринару. Во время осмотра оказалось, что в носу кота застряла травинка.

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Лео чихал две недели из-за травинки

Ветеринары были удивлены после того, как обнаружили, что сильное чихание было вызвано тоненьким растением длиной 10 сантиметров. Рентген подтвердил, что травинка заблокировала ноздрю животного.



Рентген подтвердил, что травинка заблокировала ноздрю животного / Фото SWNS

Интерну Валентине Силич пришлось дать коту успокоительное и с помощью щипцов аккуратно вытащить травинку из его носа.

Нам пришлось использовать компьютерную томографию и эндоскоп, что представляет собой длинную гибкую камеру, чтобы полностью увидеть, что происходит, поскольку в левой носовой полости была густая слизь, а также наблюдался отек мягких тканей,

– сказала она.

Когда ветеринары обнаружили, что это была травинка, то удалили ее с помощью специальных щипцов.

Лео уже хорошо восстановился и теперь наслаждается дополнительными лакомствами и прогулками дома.



Травинку достали из носа специальными щипцами / Фото SWNS

Лео уже не впервые столкнулся с проблемой со здоровьем. Два года назад у него в носу застряла травинка, которую, к счастью, в тот раз удалось легко извлечь вручную, поскольку она торчала наружу.

Кошку на 5 недель "забыли" в закрытом магазине

Жители Десятой авеню в Нью-Йорке (США) недавно объединились, чтобы спасти кошку, по имени Лейла. Кошка находилась в ловушке в закрытом гастрономе Citra Gourmet Deli более пяти недель, пока не вмешались неравнодушные члены общины.

Бен Лагман, который живет неподалеку, тщетно пытался накормить животное через сломанную дверь, а потом позвонил спасателям, чтобы сообщить о вероятной халатности со стороны владельца.

Соседка Тифф Уинтон рассказывает, что домашнее животное выжило только благодаря тому, что владелец время от времени заходил к ней, чтобы покормить. Зато тот заявил, что не забирал животное домой, потому что оно любит царапаться. В конце концов, мужчина с ключами встретил соседей возле магазина и согласился отдать Лейлу.