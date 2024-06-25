Занепокоєні перебігом подій, власники домашнього улюбленця віднесли свого кота на прийом до ветеринара. Під час огляду виявилося, що в носі кота застрягла травинка.

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Лео чхав два тижні через травинку

Ветеринари були здивовані після того, як виявили, що сильне чхання було викликане тоненькою рослиною довжиною 10 сантиметрів. Рентген підтвердив, що травинка заблокувала ніздрю тварини.



Рентген підтвердив, що травинка заблокувала ніздрю тварини / Фото SWNS

Інтерну Валентині Сіліч довелося дати коту заспокійливе і за допомогою щипців акуратно витягнути травинку з його носа.

Нам довелося використовувати комп'ютерну томографію та ендоскоп, що являє собою довгу гнучку камеру, щоб повністю побачити, що відбувається, оскільки в лівій носовій порожнині був густий слиз, а також спостерігався набряк м'яких тканин,

— сказала вона.

Коли ветеринари виявили, що це була травинка, то видалили її за допомогою спеціальних щипців.

Лео вже добре відновився і тепер насолоджується додатковими ласощами та прогулянками вдома.



Травинку дістали з носа спеціальними щипцями / Фото SWNS

Лео вже не вперше зіткнувся з проблемою зі здоров'ям. Два роки тому у нього в носі застрягла травинка, яку, на щастя, того разу вдалося легко витягти вручну, оскільки вона стирчала назовні.

Кішку на 5 тижнів "забули" в зачиненому магазині

Мешканці Десятої авеню в Нью-Йорку (США) нещодавно об'єдналися, щоб врятувати кішку, на ім'я Лейла. Кішка перебувала у пастці в зачиненому гастрономі Citra Gourmet Deli понад п'ять тижнів, доки не втрутилися небайдужі члени громади.

Бен Лагман, який живе неподалік, марно намагався нагодувати тварину через зламані двері, а потім зателефонував рятувальникам, щоб повідомити про ймовірну недбалість з боку власника.

Сусідка Тіфф Вінтон розповідає, що домашня тварина вижила лише завдяки тому, що власник час від часу заходив до неї, щоб погодувати. Натомість той заявив, що не забирав тварину додому, бо вона любить дряпатися. Зрештою, чоловік з ключами зустрів сусідів біля магазину й погодився віддати Лейлу.