Через собачу чуму, яку Вайлд Тханг переніс у 10-тижневому віці, він виріс без зубів і з м'язовим розладом. Однак, це не завадило знайти йому люблячу сім'ю і стати переможцем в цьому незвичайному конкурсі.

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Найпотворніші собаки у світі 2024 року

Конкурс "Найпотворніший собака у світі 2024" проходив у каліфорнійському місті Петалума, де зустрілися вісім фіналістів – переважно собаки з непростою долею, які знайшли домівку після довгих поневірянь та життя у притулках.

Восьмирічний пекінес на прізвисько Вайлд Тханг із міста Кус Бей, штат Орегон, став переможцем конкурсу. Пес 5 разів брав участь у конкурсі, але удача посміхнулася йому тільки зараз.



Вайлд Тханг разом з господинею / Фото з інстаграму @wildthangofficial

Коли пекінесу було 10 тижнів, у нього виявили собачу чуму, що завадила росту зубів і спричинило розлад м'язів однієї з ніг. Оскільки у Вайлда Тханга немає зубів, його язик завжди висунутий.

Господарка собаки Енн Льюїс отримає за перемогу свого улюбленця 5 000 доларів.

Друге місце на конкурсі та приз у 3 000 доларів дістався 14-річному мопсу Роуму (Rome), який пересувається за допомогою колісного протезу. Раніше пес ніколи не брав участі у цьому конкурсі, а цього року отримав приз глядацьких симпатій за підсумками онлайн-голосування.

Мені подобається, що на конкурсі представлені собаки, які недосконалі – недосконало ідеальні,

– сказала власниця срібного призера Мішель Грейді.



Друге місце посів 14-річний мопс Роум / Фото Will Bucquoy / Sonoma-Marin Fair

На третьому місці опинилася однолітка мопса — 14-річний собака з кличкою Дейзі Мей (Daisy Mae). Теперішні господарі врятували тварину, коли їй було два роки. Собака втратила зір, а згодом і всі зуби. Господиня Елізабет Вайтхаус зізналася, що не очікувала, що її вихованка займе призове місце на конкурсі.



На третьому місці Дейзі Мей / Фото Will Bucquoy / Sonoma-Marin Fair

Конкурсу вже 50 років

Організатори проводять щорічний конкурс "Найпотворніший собака світу" вже майже 50 років. Змагання створено для того, щоб "розважитися з чудовими персонажами та показати світу, що ці собаки справді гарні", а також підкреслити, наскільки важливо брати безпритульних тварин у сім'ї.

Ця всесвітньо відома подія відзначає недосконалості, які роблять усіх собак особливими та унікальними,

— йдеться в описі конкурсу.

Серед інших учасників були метиси чихуахуа, китайських чубатих і мопсів, зокрема 14-річний метис брюссельського грифона та мопса, на ім'я Фредді Мерк'юрі.