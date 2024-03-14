Потеряли надежду, и думали, что съел койот: кот вернулся домой после 7 лет жизни в "колонии"

Лиз Гиллеспи в США была поражена, увидев, что ее потерянный домашний любимец вернулся домой спустя 7 лет. Сначала опасаясь, что пушистик потерялся в лесу и на него напал дикий зверь, хозяйка не поверила, а потом обрадовалась, когда кот снова появился целым и невредимым.

В 2017 году сиамский метис с голубыми глазами Кевин Дюрант исчез после того, как вышел погулять во двор. Владелица и ее соседи начали масштабные поиски кота, используя для этого записи с дронов, но, к сожалению, поиски не увенчались успехом.

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Кот Кевин вернулся через 7 лет после исчезновения

Женщина живет возле леса, поэтому подумала, что, возможно, кота схватил койот. Она потеряла всякую надежду его найти. Но чудеса случаются!

Кевина искали все / Фото North Georgia Animal Alliance

В 2024 году Кевин и Лиз наконец воссоединились. В течение этих лет кот жил всего в миле от их дома в местной "кошачьей колонии". Казалось, что кто-то ухаживал за ним, поскольку его ухо было подрезано, а владелица этого не делала.

В приюте для животных округа Уокер сообщили, что местный житель из района Рок Спринг обратился к властям, чтобы сообщить о ребенке, которого покусал кот – им оказался Кевин.

Кевин имеет особенность – косоглазие / Фото North Georgia Animal Alliance

Служба по делам животных установила ловушку для поимки "злоумышленника", а затем поместила его в карантин. После осмотра ветеринаром было обнаружено, что кот имеет микрочип.

Не знаю, заметили ли вы, но да, у Кевина немного косые глаза. Я просто сразу поняла, когда увидела его, что это мой малыш,

- говорит счастливая хозяйка.

Кевин и Лиз воссоединились через 7 лет / Фото North Georgia Animal Alliance

Пользуясь случаем, приют для животных отметил важность микрочипирования домашних любимцев. Исследования показывают, что чипирование коты возвращаются к хозяевам в 38,5% случаев, а без маячков – только в 1,8%.

Кот вернулся к хозяевам через 5 лет после исчезновения

Кот, который пропал 5 лет назад, воссоединился со своей семьей в Северной Ирландии. Блуберри, любимый домашний любимец семьи Смитов, был найден за 240 километров от дома в другом городе.

Семья уже потеряла надежду когда-нибудь найти своего пушистого друга, но теперь они очень рады, что он вернулся в их жизнь. Невероятную историю возвращения – читайте по ссылке!