Потеряли надежду, и думали, что съел койот: кот вернулся домой после 7 лет жизни в "колонии"
Источник:9 News
Лиз Гиллеспи в США была поражена, увидев, что ее потерянный домашний любимец вернулся домой спустя 7 лет. Сначала опасаясь, что пушистик потерялся в лесу и на него напал дикий зверь, хозяйка не поверила, а потом обрадовалась, когда кот снова появился целым и невредимым.
В 2017 году сиамский метис с голубыми глазами Кевин Дюрант исчез после того, как вышел погулять во двор. Владелица и ее соседи начали масштабные поиски кота, используя для этого записи с дронов, но, к сожалению, поиски не увенчались успехом.
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Кот Кевин вернулся через 7 лет после исчезновения
Женщина живет возле леса, поэтому подумала, что, возможно, кота схватил койот. Она потеряла всякую надежду его найти. Но чудеса случаются!
Кевина искали все / Фото North Georgia Animal Alliance
В 2024 году Кевин и Лиз наконец воссоединились. В течение этих лет кот жил всего в миле от их дома в местной "кошачьей колонии". Казалось, что кто-то ухаживал за ним, поскольку его ухо было подрезано, а владелица этого не делала.
В приюте для животных округа Уокер сообщили, что местный житель из района Рок Спринг обратился к властям, чтобы сообщить о ребенке, которого покусал кот – им оказался Кевин.
Кевин имеет особенность – косоглазие / Фото North Georgia Animal Alliance
Служба по делам животных установила ловушку для поимки "злоумышленника", а затем поместила его в карантин. После осмотра ветеринаром было обнаружено, что кот имеет микрочип.
Не знаю, заметили ли вы, но да, у Кевина немного косые глаза. Я просто сразу поняла, когда увидела его, что это мой малыш,
- говорит счастливая хозяйка.
Кевин и Лиз воссоединились через 7 лет / Фото North Georgia Animal Alliance
Пользуясь случаем, приют для животных отметил важность микрочипирования домашних любимцев. Исследования показывают, что чипирование коты возвращаются к хозяевам в 38,5% случаев, а без маячков – только в 1,8%.
Кот вернулся к хозяевам через 5 лет после исчезновения
Кот, который пропал 5 лет назад, воссоединился со своей семьей в Северной Ирландии. Блуберри, любимый домашний любимец семьи Смитов, был найден за 240 километров от дома в другом городе.
Семья уже потеряла надежду когда-нибудь найти своего пушистого друга, но теперь они очень рады, что он вернулся в их жизнь. Невероятную историю возвращения – читайте по ссылке!