Косолапые хулиганы: 30+ очень веселых фото медведей

Не только собаки и котики бывают милыми и забавными. Только посмотрите на подборку фотографий с невероятно курьезными медведями.

В природе существует 8 видов медведей. Они очень разные: к примеру, их вес колеблется от 27 до 450 килограммов. Эти удивительные животные часто попадают на фото. Предлагаем подборку, которая точно поднимет настроение.

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Мама-медведица смотрит, можно ли переходить дорогу



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Медведь думает о смысле жизни на фоне радуги



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А этот медведь отдыхает, как человек



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Медведь-грилли



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Завтрак 2 лучших друзей



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Медведи также хотят купаться

Животные могут с легкостью рассмешить своими гримасами или проделками. Еще большее удовольствие – наблюдать за собственными домашними любимцами, о которыхСбалансированный корм с питательными веществами не только утолит их голод, но и взбодрит. Следовательно, хорошие фото и видео вам гарантированы.



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Этот косолапый тоже не прочь охладиться



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Не много ли медведей для одного дерева?



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Вот как медведь отреагировал на свадьбу в зоопарке



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Сам сдался полиции



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