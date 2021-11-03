Из-за необычной внешности кот по кличке Пико стал популярным в социальной сети тикток. Все благодаря огромным глазам, напоминающим космос. Однако на самом деле причиной такого их вида является болезнь четырехлапого.

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Владелица котика Мари-Джози Бриссон и ее дочь Моника вспомнили, что кот попал к ним из приюта. Там он выздоравливал после аварии и трехдневной комы.

Моника отметила, что тогда котёнок сразу ей понравился и она захотела его забрать. Однако четвероногого ждали новые испытания. Глаза Пико начали сереть и врачи подтвердили диагноз – двусторонняя глаукома. Заболевание навсегда лишило животного зрения и привело к деформации и помутнению хрусталика.



Кот Пико / Фото инстаграм

Кот ориентируется в пространстве, следуя за Моникой или ее мамой. Даже когда он гуляет в саду, который ему знаком, старается не уходить от них далеко. В самом доме ходит одинаковыми комнатами, но все равно может ударяться о мебель.

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Владелицы кота завели для Пико страницу в социальной сети тикток. Там уже более 213 тысяч пользователей следят за его жизнью.

Чтобы любимцы оставались здоровыми сегодня и завтра, им нужно обеспечить 100% питательных веществ. Purina® делает продукты, которые нравятся кошкам, одновременно обеспечивая питание, что способствует их здоровью и благополучию.

Смотрите видео Пико с хозяйкой: