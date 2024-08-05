Исследователи до сих пор не уверены, почему кошки на самом деле испытывают интерес к таким вещам, как носки или перчатки, но сошлись на том, что принесенные в дом подобные трофеи вовсе не являются "подарками для владельцев". Что же происходит – далее в материале!

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Кошки постоянно воруют вещи

Ученые до сих пор не знают, что стоит за особыми кошачьими привычками, которые ставят их в тупик. Последние наблюдения показывают, что такое поведение не является редкостью среди кошачьих.

Например, в Испании владелица кота с двумя котятами сообщила, что ее любимцы часто приносят в дом различные предметы, якобы украденные из соседних домов. Вместе эти 3 кота приносят около 100 предметов ежемесячно. Владелица сталкивается со значительными трудностями в возвращении потерянных вещей, поскольку она не имеет возможности идентифицировать их законных владельцев.

Ученые начали изучать ситуацию глубже и обнаружили, что кошки по всему миру демонстрируют подобное поведение. Кот-спасатель Чарли из Бристоля был назван самым плодовитым кошачьим вором в Британии после того, как принес домой пластиковые игрушки, прищепки, резиновую утку, очки и даже столовые приборы. Его владелица также рассказала, что однажды проснулась, обнаружив на соседней подушке пластикового диплодока. Владелица Элис Бигге нашла спасение в том, что вывешивает украденные котом предметы на стену снаружи, где их могут забрать "пострадавшие".

Кот Дасти из Калифорнии известен тем, что совершил более 600 известных краж, а однажды и вовсе принес домой за одну ночь 11 предметов. Среди его "улова": кроксы, бейсболка и пара плавок, а также бюстгальтер.

Какова причина?

Ученые считают, что животные таким образом могут искать внимания или же просто хотят поиграть. Кража котами необычных предметов также может быть продолжением их присущего охотничьего поведения и поиска пищи. Подобно тому, как коты часто дарят своим хозяевам мертвых птиц, эти действия могут отражать инстинктивные тенденции.



Кошки по всему миру приносят в дом странные предметы / Фото Unsplash

Исследователи предполагают, что такое поведение также может быть связано с желанием котов устранить со своей территории предметы с сильным запахом, например, ношеные или только что выстиранные носки.

Коты, известны своими маленькими желудками, во время голодания часто переносят добычу к центру своей территории, чтобы съесть ее. Ученые предполагают, что этот инстинкт может также побуждать их приносить объекты в свои дома. Такое поведение, отмечают они, может подкрепляться реакцией их хозяев. По словам эксперта по поведению животных Винке, когда хозяева обращают внимание на своих котов и их действия, они невольно поощряют это привычное поведение.