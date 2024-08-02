Нелегальная торговля видами животных приводит к изъятию животных из их естественной среды обитания с целью получения прибыли. Этих животных или продают как домашних любимцев, или убивают ради ценных частей тела.

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Названо млекопитающее, которое больше всего продается в мире

В недавнем исследовании ученые определили панголина как млекопитающего, которым больше всего торгуют в мире, причем за последние десять лет пострадало около миллиона особей.

Известно, что в мире существует около 8 видов панголинов:

четыре из них обитают в Азии,

а еще четыре – в Африке.



Ежегодно в мире продают невероятное количество панголинов / Фото Molecular Biology and Evolution

Эти животные становятся мишенью для браконьеров ради их когтей, чешуи и мяса, которые имеют высокую цену на черном рынке. Несмотря на то, что они защищены международными законами и запретами на торговлю, браконьеры продолжают охотиться на все 8 видов, несмотря на усилия по охране природы.

Каждые 4 минуты из дикой природы изымают одного панголина. Данные также показывают, что в период с августа 2000 года по июль 2019 года было продано около 895 000 особей, хотя ученые считают, что эта оценка занижена,

– подсчитали исследователи Фонда дикой природы Дэвида Шепарда.

Что надо знать о панголинах?

Панголины, маленькие млекопитающие, покрытые чешуей, являются единственными чешуйчатыми существами на Земле, которые питаются преимущественно термитами и муравьями. Эти неуловимые существа, известны своей нелюдимостью и робостью, используют свой длинный и липкий язык для охоты за пищей. Интересно, что в случае опасности панголины имеют уникальный защитный механизм, который заключается в том, что они сворачиваются в клубок, чтобы защитить себя.



Ученые определили панголина как млекопитающего, которым больше всего торгуют в мире / Фото Shutterstock

В недавнем исследовании ученые подчеркнули, что три из восьми видов панголинов, а именно китайский, зондский и филиппинский, сейчас под угрозой исчезновения и занесены в Красную книгу.

К слову, наибольший спрос на части панголинов наблюдается в основном в Китае и Вьетнаме. Однако есть и положительные новости: в 2020 году Китай принял меры для ужесточения законодательства в отношении китайского панголина, чтобы остановить чрезмерный вылов этих животных.