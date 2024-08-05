Дослідники досі не впевнені, чому кішки насправді відчувають інтерес до таких речей, як шкарпетки або рукавички, але зійшлися на тому, що принесені в дім подібні трофеї зовсім не є "подарунками для власників". Що ж відбувається – далі у матеріалі!

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Кішки постійно крадуть речі

Вчені досі не знають, що стоїть за особливими котячими звичками, які ставлять їх у глухий кут. Останні спостереження показують, що така поведінка не є рідкістю серед котячих.

Наприклад, в Іспанії власниця кота з двома кошенятами повідомила, що її улюбленці часто приносять у дім різні предмети, нібито поцуплені з сусідніх помешкань. Разом ці 3 коти приносять близько 100 предметів щомісяця. Власниця стикається зі значними труднощами у поверненні втрачених речей, оскільки вона не має можливості ідентифікувати їхніх законних власників.

Вчені почали вивчати ситуацію глибше і виявили, що кішки по всьому світу демонструють подібну поведінку. Кіт-рятувальник Чарлі з Брістоля був названий найпліднішим котячим злодієм у Британії після того, як приніс додому пластикові іграшки, прищіпки, гумову качку, окуляри і навіть столові прилади. Його власниця також розповіла, що одного разу прокинулася, виявивши на сусідній подушці пластикового диплодока. Власниця Еліс Бігге знайшла порятунок у тому, що вивішує вкрадені котом предмети на стіну зовні, де їх можуть забрати "постраждалі".

Кіт Дасті з Каліфорнії відомий тим, що скоїв понад 600 відомих крадіжок, а одного разу і зовсім приніс додому за одну ніч 11 предметів. Серед його "улову": крокси, бейсболка і пара плавок, а також бюстгальтер.

Яка причина?

Вчені вважають, що тварини таким чином можуть шукати уваги або ж просто хочуть погратися. Крадіжка котами незвичних предметів також може бути продовженням їхньої притаманної мисливської поведінки та пошуку їжі. Подібно до того, як коти часто дарують своїм господарям мертвих птахів, ці дії можуть відображати інстинктивні тенденції.



Кішки по всьому світу приносять у дім дивні предмети / Фото Unsplash

Дослідники припускають, що така поведінка також може бути пов'язана з бажанням котів усунути зі своєї території предмети з сильним запахом, наприклад, ношені або щойно випрані шкарпетки.

Коти, відомі своїми маленькими шлунками, під час голодування часто переносять здобич до центру своєї території, щоб з'їсти її. Вчені припускають, що цей інстинкт може також спонукати їх приносити об'єкти до своїх домівок. Така поведінка, зазначають вони, може підкріплюватися реакцією їхніх господарів. За словами експерта з поведінки тварин Вінке, коли господарі звертають увагу на своїх котів та їхні дії, вони мимоволі заохочують цю звичну поведінку.