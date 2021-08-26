Кошки, которые наблюдают за домино, стали хитом сети: захватывающее видео

Смотреть, как падает домино, нравится всем. Домашние животные не стали исключением. Посмотрите, какой замечательный клип сняли владельцы этих котиков.

Для этого видео понадобилось немало труда. Авторы видеоролика под названием Cat Navi Desk придумали, как надолго занять себя и порадовать зрителей.

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Первым запустил эффект домино полосатый котик по кличке Буруру. Далее игральные косточки преодолевают немалые расстояния, а котики за этим наблюдают.

Каскад доходит до черно-белой кошки Беруру, которая лежит в корзинке. Плитки преодолевают различные механизмы и доходят до мисочки с кормом. Замысел состоял в том, чтобы Беруру съела корм слева направо и запустила падения косточек дальше.



Котам понравилось наблюдать, как падает домино / Скриншот с видео

Чтобы любимцы оставались здоровыми сегодня и завтра, им нужно обеспечить 100% питательных веществ.которые нравятся кошкам, одновременно обеспечивая питание, которое способствует их здоровью и благополучию.

Однако кошка провалила план и начала есть с середины. Это подарило зрителям секунды напряженного ожидания.

Впрочем, потом Беруру вернулась, чтобы проверить, не пропустила ли она какой-то кусочек. И запустила цепочку снова.

Все для того, чтобы накормить кошек

Кошки продолжили наблюдать за падением домино. В конце концов, эта цепочка запустила 2 автоматических дозатора корма для котов.

Вся эта работа была для того, чтобы накормить кошек обедом.

Видео собрало более 50 миллионов просмотров на ютубе. Пользователи пишут, что оно подарило им покой и расслабление. Посмотрите его и вы.

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