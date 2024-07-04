Мотивы такого поведения остаются разнообразными и загадочными. Попробуем разобраться, как понять, спит ли кошка, или нет. А также почему она так делает. Читайте также Они намного лучше: почему стоит взять в дом кота с улицы, а не породистого

Кошки иногда притворяются спящими – почему?

Кошачьи могут притворяться спящими, чтобы избежать взаимодействия с человеком или животным, к которому испытывают недоверие. Такое поведение служит самозащитой для смягчения стресса.

Домашние коты могут обладать хитрой способностью обманывать своих хозяев. Эксперты предполагают, что эти домашние любимцы часто делают перерывы на отдых, чтобы восстановить силы, готовясь к приливу энергии для игровой деятельности. Однако, этот период видимой бездеятельности может также служить стратегической хитростью. Сообщается, что некоторые коты, убаюкав своих хозяев ложным ощущением безопасности, могут внезапно начать действовать и выхватывать еду со стола, когда этого меньше всего ожидают.

Как распознать настоящий сон и притворство

При внимательном наблюдении можно определить, когда кот притворяется спящим. Индикаторами являются подергивание ушей, частично закрытые глаза и слегка напряженное тело.

В состоянии глубокого сна кошки демонстрируют полное расслабление, с полностью закрытыми глазами и не реагируют на умеренные шумы.