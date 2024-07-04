Мотиви такої поведінки залишаються різноманітними та загадковими. Спробуємо розібратися, як зрозуміти, чи спить кішка, чи ні. А також чому вона так робить. Читайте також Вони набагато кращі: чому варто взяти в будинок кота з вулиці, а не породистого

Кішки іноді прикидаються сплячими – чому?

Котячі можуть прикидатися сплячими, щоб уникнути взаємодії з людиною або твариною, до якої відчувають недовіру. Така поведінка слугує самозахистом для пом'якшення стресу.

Домашні коти можуть володіти хитрою здатністю обманювати своїх господарів. Експерти припускають, що ці домашні улюбленці часто роблять перерви на відпочинок, щоб відновити сили, готуючись до припливу енергії для ігрової діяльності. Однак, цей період видимої бездіяльності може також слугувати стратегічною хитрістю. Повідомляється, що деякі коти, заколисавши своїх господарів хибним відчуттям безпеки, можуть раптово почати діяти й вихоплювати їжу зі столу, коли цього найменше очікують.

Як розпізнати справжній сон і прикидання

При уважному спостереженні можна визначити, коли кіт прикидається сплячим. Індикаторами є посмикування вух, частково заплющені очі та злегка напружене тіло.

У стані глибокого сну кішки демонструють повне розслаблення, з повністю закритими очима і не реагують на помірні шуми.