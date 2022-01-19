Жасмин Сторк, которая является хозяйкой кошки Эмбер, из-за работы вынуждена оставлять домашнюю любимицу дома.

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Во время одного такого дня четырехлапая научилась открывать в ванной кран, а также, играя, затыкать отверстие слива. Умение кошки Робби, парень Жасмин, снял на видео. Тогда еще хозяева не подозревали, что любимица может устроить настоящий потоп.

Смотрите видео, которое снял Робби:

Когда Жасмин вернулась, увидела, что гостиная на первом этаже в воде, ведь с потолка шел настоящий дождь. Она сразу побежала в ванную на втором этаже. Раковина оказалась переполненной, а из нее лилась вода.

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Кроме затопленной гостиной, на втором этаже насквозь промокли ковры, а деревянная лестница набухла. Тем временем Эмбер безмятежно сидела у входа в гостиную и играла с каплями воды. Хозяева не ругали кошку, а только решили всегда закрывать дверь в ванную комнату.

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