Жасмін Сторк, яка є господинею кішки Ембер, через роботу вимушена залишати домашню улюбленицю саму вдома.

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Під час одного такого дня чотирилапа навчилася відкривати у ванній кран, а також, граючись, затикати отвір зливу. Вміння кішки Роббі, який є хлопцем Жасмін, зняв на відео. Тоді ще господарі не підозрювали, що улюблениця може влаштувати дома справжній потоп.

Дивіться відео, яке зняв Роббі:

Коли Жасмін повернулася, побачила, що її вітальня на першому поверсі у воді, адже зі стелі йшов справжній дощ. Вона одразу побігла у ванну кімнату на другому поверсі. Раковина виявилася переповнена, а з неї лилася вода.

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Крім затопленої вітальні, на другому поверсі наскрізь промокли килими, а деревʼяні сходи набрякли. Тим часом Ембер безтурботно сиділа біля входу у вітальню й гралася з краплями води. Господарі не сварилися на кішку, а лише вирішили завжди закривати двері у ванну кімнату.

Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими є корми Purina®, смак яких задовольнить навіть вибагливого улюбленця. Обрати їх можна тут.

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